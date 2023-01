Madrasta de Jeffrey Dahmer morre aos 81 anos

Morreu, aos 81 anos, Shari Dahmer, madrasta do serial killer Jeffrey Dahmer. A morte aconteceu na última sexta-feira (13), em uma casa de repouso em Seville, Ohio.

Segundo a imprensa americana, a saúde dela estava piorando nos últimos dois anos. A causa da morte não foi informada.

O marido dela, Lionel Dahmer esteve pela última vez com ela em outubro do ano passado. “Não sei se Lionel já aceitou a morte de Shari, mas provavelmente já havia enfrentado o fato de que não seria capaz de viver com sua esposa novamente”, disse uma fonte ao The Sun.

Ainda de acordo com o jornal, por desejo de Shari, não haverá um funeral. De acordo com o testamento, ela só queria ser cremada e deixou instruções sobre o que fazer com as cinzas.

Shari se casou com Lionel em 1978, depois que ele se divorciou da falecida mãe de Jeffrey, Joyce. Ela não tinha filho.

Jeffrey Dahmer matou ao menos 17 homens em Milwaukee e Ohio entre 1978 e 1991. Alguns casos envolvia canibalismo. Depois de condenado, foi assassinado por um companheiro de prisão em 1994.