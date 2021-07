Madrugada olímpica pode ter 'Lei do Ex' e medalhas para o Brasil em três modalidades

O futebol queima a largada, mas o restante das modalidades só começa depois da Abertura, que rolou na manhã desta sexta (23). Para correr contra o tempo perdido, algumas modalidades já distribuem medalhas logo no primeiro dia. E de ouro, como é o caso da esgrima em que o Brasil tem chances de conseguir pelo menos o pódio com Nathalie Moellhausen, campeã mundial na categoria espada. A primeira luta dela é daqui a pouquinho contra a italiana Rossella Flamingo. O confronto vale pela 1/16-avos de final e começa às 21h55.

Uma curiosidade é que essa luta pode ter a chamada 'Lei do Ex': isso porque Nathalie, de 35 anos, competia pela Itália até 2015, dois anos depois de conseguir a cidadania brasileira. Nascida em Milão, ela é filha do alemão Philippe Moelhausen e da ítalo-brasileira Valeria Ferlini.

Se na esgrima o máximo que uma atleta brasileira conseguiu foi chegar até as quartas, com a própria Nathalie no Rio-2016, o judô é sempre uma esperança de medalhas para o país - não a toa é de lá de onde vieram a maioria das medalhas: das 129 conquistadas até aqui, 22 foram através de judocas. 4 delas de ouro, 3 de prata e 15 de bronze.

Outro fato para dar uma animada é que desde as Olimpíadas de Seul, em 1988, até as últimas no Rio-2016 a modalidade mandou para o nosso país pelo menos uma medalha em todas as edições que passaram.

Todo esse contexto é para dar confiança e torcer bastante por Gabriela Chibana (até 48kg) e Eric Takabatake (até 60kg). As finais da categoria dela começam às 6h25 e, as de Eric, a partir de 6h50 do sábado (24).

É tiro, Zé

Prata no Rio, Felipe Wu pode repetir o feito durante a madrugada de tiro esportivo. A final da modalidade é só para quem tem insônia ou está muito na disposição: começa às 3h30, no horário de Brasília.

Final de semana

O final de semana olímpico tem muito futebol, vôlei, estreia de Ítalo Ferreira e Gabriel Medina no vôlei (mesmo sem Yasmin Brunet em Tóquio) e muito mais. O final de semana para brasileiras e brasileiros em Tóquio pode ser interessantes e trouxemos um guia com tudo que vai rolar. Os destaques são as partidas das seleções feminina e masculina, contra Holanda e Costa do Marfim, no sábado e domingo, respectivamente.

Ainda no sábado, Ítalo Ferreira e Medina vão para a primeira eliminatória do sufe na praia de Tsurigasaki, em Chiba, cidade próxima a 64km Tóquio. Nessa fase, os 20 atletas disputam cinco baterias de quatro surfistas. Os dois primeiros colocados de cada bateria avançarão para o terceiro round da competição, enquanto os dois últimos irão para a repescagem no segundo round.

O final de semana também terá a estreia das meninas do vôlei feminino. E nem vai precisar madrugar no domingo para ver a partida contra a Coreia do Sul: o primeiro saque da partida acontece às 9h45. Quem tiver com insônia no domingão também pode conferir a estreia de Ana Patrícia e Rebecca no vôlei de praia. Às 23h, elas enfrentam as marroquinas Makokha e Khadambi. Confira a programação completa do final de semana olímpico logo abaixo.

Programação de sábado (24/07)

Futebol feminino

8h00 - Holanda x Brasil

Natação

07h – 400m Individual Medley Masculino

07h20 – 100m Borboleta Feminino

07h30 – 400m Livre Masculino

08h – 400m Individual Medley Feminino

08h20 – 100m Peito Masculino

08h40 – Revezamento 4×100 Livre Feminino

22h30 – 400m Medley Masculino – Final

22h40 – 100m Borboleta Feminino – Semifinal

22h50 – 400m Livre Masculino – Final

23h00 – 400m Medley Feminino – Final

23h30 – 100m Peito Masculino – Semifinal

23h40 – 4×100 Livre Feminino – Final

Vôlei de praia masculino

23h - Evandro e Bruno Schmidt (BRA) x Marco Grimalt e Esteban Grimalt (CHL)

Handebol feminino

23h - Brasil x Rússia

Tênis

1h10 - Thiago Monteiro (BRA) x Jan-Lennard Struff (ALE)

5h30 - João Menezes (BRA) x Marin Cilic (CRO)

5h30 - Demoliner e Melo (BRA) x Mektic e Pavic (CRO)

Surfe

19h - Individual Masculino (Gabriel Medina e Ítalo Ferreira)

22h20 - Individual feminino

Judô

23h15 - Daniel Cargnin (BRA) x (EGI) Mohamed Abdelmawgoud

23h49 - Larissa Pimenta x Agata Perenc

Tênis de mesa

02h15 - Rachel Moret (SUI) x (BRA) Jessica Yamada

Ginástica Artística

02h30 - Qualificatório Subdivisão 2

Tiro Esportivo

21h – Skeet Feminino

21h – Pistola de ar 10m Feminino

22h- Skeet Masculino

23h – Pistola de ar 10m Feminino – Final

01h- Carabina de ar 10m Masculino – Final

Domingo (25/07)

Futebol masculino

5h30 - Brasil x Costa do Marfim

Vôlei feminino

09h45 - Brasil x Coreia do Sul

Vôlei de praia

23h - Ana Patrícia e Rebecca x Makokha e Khadambi (MAR)

Judô

23h14 - Eduardo Katushiro x Guillaume Chaine (FRA)

Boxe masculino

7h00 - Wanderson Oliveira (BRA) x (REF) Wessam Salamana

Taekwondo

1h00 - Oitavas de final: Edival Marques (BRA) x (TUR) Hakan Recber

22h15 - Ícaro Miguel x Simone Alessio (ITA)

23h - Milena Titoneli x Julyana Al Sadeq (UAE)

Skate

21h00 - Street Feminino

Esgrima

21h25 - Florete indiviual masculino

Triatlo

18h30 - Individual masculino Final

Vela

03h05 - RS:X Feminino (1ª, 2ª 3ª regatas)

Ginástica Artística

08H20 - Qualificatório Feminino

Canoagem

01h40 - Canoagem K1 feminina

Natação

07h20 - Classificatórias 200m livre masculino

08h20 - classificatórias 100m costas masculino

09h10 - Classificatórias 4x100 livre masculino