Mãe Coragem, de Brecht, começa temporada no Teatro Martim Gonçalves

A obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht volta aos palcos de Salvador, desta vez, sob a direção de Daniel Marques, indicado como revelação ao Prêmio Braskem de Teatro 2022 e que agora encena o espetáculo Mãe Coragem e Seus Filhos – Uma Crônica da Guerra dos 30 Anos. O projeto, que tem direção musical de Breno Oliveira, entra em curta temporada no Teatro Martim Gonçalves, Canela, de quinta (6) a domingo (9) com entrada gratuita e contribuição voluntária.

Mãe Coragem foi escrita por Brecht, em 1939, em pleno curso da Segunda Guerra Mundial, e aborda o pensamento pequeno-burguês individualista de classes sociais mais baixas, ao mesmo tempo em que revela como esses estratos reproduzem o pensamento da ideologia dominante. Anna Fierling, a protagonista, é uma vendedora ambulante que percorre a guerra que se trava na Europa, entre os anos de 1624 e 1636, vendendo borzeguins e materiais para os soldados e para as pessoas que estão sofrendo com o conflito. Em busca de lucros, ela defende o seu capital: uma carroça com mercadorias que mãe e filhos conduzem pelas estradas. Ao mesmo tempo, ela é vítima da guerra quando perde seus filhos, uma tragédia anunciada.

A montagem é resultado de uma disciplina da Universidade Federal da Bahia e, exatamente por se tratar de um laboratório de direção teatral, a escolha recai em uma obra que denuncia, ao mesmo tempo, a inércia e a irônica coragem de uma figura que enfrenta a guerra em prol do lucro, mas não luta contra ela, ainda que as batalhas matem seus próprios filhos. No elenco Ananda Mariposa, Angela Mascarenhas, Artur Carvalho, Camila Odô Labá, Clay Sabino, Eddie Marques, Gésner Braga, João Figuer, Lucas Oliveira, Mari Torres e Thiago Ribeiro.

SERVIÇO - Mãe Coragem e seus filhos – Uma crônica da Guerra dos 30 Anos | de quinta (6) a sábado (8), às 19h, e domingo (9), às 17h, no Teatro Martim Gonçalves | Gratuito