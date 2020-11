Mãe de Adriana Bombom morre de covid-19: 'vá em paz'

A mãe da atriz e apresentadora Adriana Bombom morreu em decorrência de complicações da covid-19. Enerstina tinha 75 anos "Mãezinha! Você foi uma mulher de muita fibra, fé e honestidade e, mesmo diante das suas dificuldades, me deu tudo o que podia para que eu pudesse ter uma vida digna. Tive a sorte de poder ter vivido tantos momentos bons com você nestes últimos tempos", escreveu Adriana nas redes sociais.

Com uma série de fotos e vídeos no Instagram, a apresentadora revelou a dor da saudade: "agora você partiu e foi muito antes do que se podia esperar! Mas sua missão neste mundo não acabou, pois estou certa de que quem te conheceu pode absorver pelo menos um pouquinho dos exemplos e da dedicação e amor que você sempre transmitiu! Vá em paz, aos braços de Deus! Te amo e sempre amarei", concluiu.

A apresentadora Xuxa Meneghel, que sempre apoiou a carreira de Adriana Bombom, comentou na publicação. "Puxa, que dor", escreveu. Além disso, a atriz recebeu carinho de amigos e fãs que se solidarizaram com o momento.