Mãe de apresentador da Globo foi escravizada no Recôncavo Baiano

O apresentador Manoel Soares, da TV Globo, revelou que sua mãe, dona Ivonete, foi escravizada na década de 1960, no Recôncavo Baiano, onde morava. Ao podcast Quem Pode, Pod, com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o jornalista, que tem 43 anos, afirmou que sua genitora chegou a ter a orelha cortada.

"A minha mãe é especial não por ser minha mãe, mas porque é a única pessoa que conheço que viveu a escravização e o Facebook na mesma vida. A gente está falando de uma mulher que foi vendida e comprada no Recôncavo Baiano na década de 1960. Imagina que minha mãe foi vendida. E ela viveu essa escravização. Ela tem uma das orelhas cortada porque seus donos rasgaram a orelha dela. Ela tem um monte de traços de uma vida que a gente acha que é [passado]... E ao mesmo tempo ela está bombando no Face e no Instagram", destacou Soares.

O apresentador também relembrou um momento no qual a mãe chegou em casa chorando por ter recebido escovas de dentes usadas para dar aos filhos. Ivonete trabalhava como empregada doméstica.

"Eu me lembro do patrão da minha acochando ela, e ela... Me lembro da minha mãe chegando em casa chorando porque a mulher deu um monte de escovas [de dentes] usadas e disse: 'é só você colocar na água quente dá para eles [os filhos de Ivanete] usarem'. Minha mãe em casa chorando, quebrando as escovas de dentes e no outro dia tendo que ir trabalhar. Isso é o que eu sei. Fora todo o assédio sexual, assédio moral porque minha mãe sempre foi uma mulher bonita", contou.