Mãe de Arthur acredita na vitória de Juliette no 'BBB21'

Beatriz Piccoli foi entrevistada no Encontro desta quinta (15) e revelou que reconheceu outras facetas do filho Arthur no BBB21. Ela comentou que tem sofrido ao ver o instrutor de crossfit nos paredões e que a estratégia é concentrar os votos em um só participante. No entanto, Beatriz acredita na vitória de Juliette.

"Acredito que a Juliette leve o prêmio, espero que o Arthur fique em segundo lugar e o Gilberto em terceiro. Esse é o meu pódio. Já quem não ganha, eu acho que é a Viih Tube."

Beatriz descreve o filho como comunicativo, dono de um coração gigante, sensível, apesar de querer parecer sempre forte, e muito, muito competitivo. Arthur deixou a casa dos pais aos 14 anos em busca do sonho de se ser jogador de futebol.

"Estranhei o temperamento explosivo dele na casa; quando ele lembrou de brigas do passado, eu não sabia. Arthur é do tipo que contemporiza. Outra característica forte dele é o lado competitivo. Ele não entra para perder e, quando perde, fica frustrado, precisa de um tempo para digerir. O Arthur chorão, que vimos algumas vezes no reality, eu também desconhecia. Aqui fora ele se faz de forte", disse a matriarca, que torceu pelo relacionamento do filho com Carla Diaz e contou que o herdeiro é inseguro nas relações.

E como toda mãe, Beatriz revelou que teve vontade de puxar a orelha do rebento em alguns momentos:"Quero que ele beba menos nas festas, que fale menos palavrões e seja ele mesmo o tempo todo."