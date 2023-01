Mãe de Bruna Griphao chora e diz que filha já viveu outras relações abusivas

Bárbara Grigoradis, mãe de Bruna Griphao, passou uma noite em lágrimas ao acompanhar a dor da filha, que percebeu viver, dentro da casa do BBB23, um relacionamento abusivo. Na noite de domingo (22), o apresentado Tadeu Schimidt chamou a atenção do casal, sobretudo de Gabriel Fop, e destacou parte de um diálogo em que o brother insinuava que a sister levaria cotoveladas na boca. “Tem coisas que a gente não fala nem de brincadeira”, disse o apresentador. Bárbara não tinha noção das condições do relacionamento vivido por Bruna até a exibição do VT.

“A gente acaba já não enxergando determinadas atitudes, ou não querendo ver. Por isso, chorei a noite toda ao ver o amor da minha vida numa situação dessas. Eu pensei: Puxa, vida, essa menina sempre trabalhou tanto, desde cedo. Sempre lutou, batalhou, sempre foi muito dedicada. Fico impressionada dela não ter essa visão dela própria”, disse Bárbara. A mãe da sister revelou ter ficado aliviada com a intervenção feita por Tadeu Schimidt.

Segundo Bárbara, esta não é a primeira vez que Bruna vive uma relação tóxica. No passado, a atriz já passou por ser situação semelhante. A artista revelou já ter sofrido ameaças e até agressão física.

“Nós já tínhamos conversado sobre essas relações. Bruna falou de uma forma dolorida, como se tivesse culpa por ter aceitado esse tipo de relação. Ela se culpa porque sente que deveria ter cortado na primeira brincadeira, até pela pessoa que é”, enfatizou Bárbara.