Mãe de Cara de Sapato diz que filho foi vítima de arapuca

Após a saída de Cara de Sapato do BBB 23, a mãe do atleta, Wilma Monteiro, se pronunciou nas redes sociais para defender o filho. Algumas horas depois, durante a madrugada desta sexta-feira (17), ela comentou que reconhece o erro do ex-confinado. Vale lembrar que a polícia do Rio está apurando se houve importunação sexual.

"Filho! Levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos. Espero te ver logo e poder te abraçar. A sua trajetória de vida é linda. Sempre venceu os gigantes que se apresentaram nos seus caminhos com lisura", escreveu.

No entanto, em uma página de fofoca, um internauta comentou que Cara de Sapato foi vítima de Dania Mendez, que teria entrado no reality show já com o texto pronto para mostrar ao público que Amanda ficaria com ciúmes do colega de casa.

"Conseguiram o que tanto queriam, o que tentam causava uma inveja mortal naquela casa. Aquela mulher entrou com script para se jogar para ele. Talvez a intenção do diretor tenha sido só para provocar ciúme em Amanda", escreveu o internauta.

Em seguida, Wilma apareceu e comentou que ela queria publicar exatamente o mesmo pensamento do internauta, mas não poderia. "Mas você acertou: caiu numa arapuca", disse.