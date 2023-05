Mãe de CR7 nega ter feito bruxaria para separar filho de Georgina

Mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro foi às redes sociais para desmentir o boato de que teria feito bruxaria para acabar com o relacionamento do filho com a modelo Georgina Rodríguez. A matriarca da família Aveiro rebateu as acusações nas redes sociais, e afirmou que irá acionar os seus advogados contras as falsas notícias divulgadas.

Os rumores ganharam força após a divulgação do jornal português Extra. A astróloga Mhoni Vidente disse ao veículo que Dolores recorreu a rituais de feitiçaria para causar o afastamento de CR7 com a noiva. Dolores fez um longo comunicado no Instagram, e frisou que a nota seria uma forma de "limpar o nome da família".

"Quero comunicar, em meu nome e em nome da minha família (...) que acionei meus advogados para limpar o meu bom nome em prol da minha família e pelo que eles representam na minha vida", escreveu.

"Foi lançada uma notícia em um conhecido jornal português (jornal esse que consequentemente usa e abusa do nome da minha família para se promover), notícia essa, falsa, caluniosa e até macabra, onde fala de atos horrendos que eu possivelmente teria mandando fazer para tirar a felicidade de um dos meus filhos, essa calúnia é falsa, é de má fé, é infundada".

"O meu bom nome jamais será jogado em praça pública, jamais irei permitir que uma fonte de informação tão antiprofissional use o meu nome em vão. Irei até às últimas consequências não só para me proteger a mim e aos meus, mas também irei provar que as fontes, as palavras e as escritas ditas até então, foram meramente maldosas e infundadas de todo", continuou Dolores

Nos últimos meses, a imprensa europeia vem noticiando que Cristiano Ronaldo e Georgina vem passando por uma crise, e que estariam perto da separação. Os dois estão juntos desde 2016 e são pais de Alana Martina e Bella Esmeralda. O português também tem mais três filhos: Cristiano Ronaldo Jr, Mateo Ronaldo e Eva Maria.