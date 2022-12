Mãe de Cristiano Ronaldo detona café do Catar: 'Remédio de rato'

Mãe de Cristiano Ronaldo, Maria Dolores Aveiro está no Catar para acompanhar os jogos de seu filho na Copa do Mundo, com a seleção de Portugal. Mas a experiência no país do Oriente Médio não está sendo completamente positiva. Ao menos, não na área gastronômica.

A portuguesa foi 'desafiada' por uma de suas filhas, Kátia Aveiro, a provar uma xícara de café. Mas, depois de experimentar, Maria Dolores criticou a bebida.

"Prova aí o café, mãe. Finge que você gosta", diz Kátia, em um vídeo postado por ela. "Parece remédio de rato", responde Dolores.

"Parece remédio de rato (como se ela alguma vez tenha bebido remédio de rato", escreveu Kátia na publicação, brincando com a situação.

A família estava uniformizada com a camisa da seleção e bandeira de Portugal, para acompanhar o jogo da equipe contra a Suíça, na última terça-feira (6). Cristiano Ronaldo, porém, começou no banco, marcando a primeira vez que foi reserva em uma Copa do Mundo. Os lusitanos venceram por 6x1.