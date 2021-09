Mãe de Cristiano Ronaldo diz que 'robozinho' joga melhor que o craque

Na última janela de transferências da Europa, Cristiano Ronaldo deixou a Juventus e retornou para o Manchester United. Mas esse não era a destino dos sonhos de sua mãe. Em entrevista ao podcast ADN de Leão, Dolores Aveiro revelou que, no que dependesse dela, o astro voltaria a atuar pelo Sporting, de Portugal.

"O Ronaldo tem de voltar para cá, por mim já teria voltado. Ele gosta de ver os jogos do Sporting. Eu costumo falar:'Antes de morrer quero te ver de volta no Sporting, e ele responde: 'vamos ver'", disse.

Caso o desejo não seja realizado, Dolores já tem um plano B: o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristiano Jr. E garante: aos 11 anos, o neto já é melhor que o pai.

"Mas se não for ele [a atuar no Sporting], será o Cristianinho! Com a idade dele, joga melhor que o Ronaldo", afirmou.

Cristiano Ronaldo foi revelado pelo Sporting. Entrou para as categorias de base do clube português em 1997 e, em 2002, fez sua estreia pelo time principal, aos 17 anos. No ano seguinte, foi negociado com o Manchester United pela primeira vez.

Agora, em sua segunda passagem pelo clube inglês, CR7 assinou um contrato de duas temporadas. O vínculo é válido até o meio de 2023, quando o português terá 38 anos.