Mãe de Deolane Bezerra sofre assédio sexual em ônibus; suspeito é preso

Solange Bezerra, mãe da advogada criminalista Deolane Bezerra, foi vítima de assédio sexual em um ônibus de São Paulo.

Junto de suas outras duas filhas, Danielle e Dayane, que também são advogadas, ela foi 'importunada sexualmente' por um homem durante a viagem em que fazia no interior do estado. Segundo informações do colunista Léo Dias, da Metrópoles, a mãe das advogadas partiu pra cima do assediador.

"Ocorreu um problema no ônibus, a minha mãe foi importunada, crime previsto no artigo 215-A do código penal, nós nos dirigimos para uma delegacia de polícia, pois era uma situação de flagrante, onde o agressor ficou preso, e fomos embora", confirmou Danielle Bezerra.

A mãe das moças estava a caminho do interior de SP para visitar o irmão. Foi descoberto na delegacia que o envolvido no crime estava sem nenhum registro de identificação e não portava identidade.