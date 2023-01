Mãe de ex-humorista da Globo se manifesta após rumores de ter sido agredida pelo filho

Depois da polêmica envolvendo Felipe Pontes, ex-humorista da Globo, que foi preso no sábado (31), acusado de ter batido na mãe e no irmão enquanto estava sob efeito de bebida alcoólica, a progenitora revelou toda a verdade sobre a situação.

Em um vídeo enviado à rádio Jovem Pan, Silvana Fernandes contou que o filho estava bêbado e, ao chegar em casa, acabou se envolvendo em uma discussão com o irmão mais novo, de 21 anos.

"O Filipe chegou em casa alterado, bêbado, falando alto, e eu pedindo para que ele falasse baixo. Alterado, ele começou a falar mais alto ainda. Meu outro filho acordou, tentou interferir, entrar no meio, e virou uma discussão entre os dois irmãos", comentou.

Negando que tenha sofrido algum tapa ou outro tipo de agressão do filho, Silvana contou que só foi "empurrada" pelo ex-humorista da Globo enquanto tentava apartar a briga dos filhos. "Em momento nenhum o Filipe me bateu. Não foi isso que aconteceu. Tivemos uma briga familiar. Foi isso que aconteceu", explicou.

Felipe, em conversa ao Splash, negou também que tenha agredido a mãe e que apenas houve uma desentendimento com o irmão. "Ela [mãe] desmentiu. Porque isso não existe. Nunca faria uma coisa dessas. Quem me conhece sabe. Eu me desentendi com o meu irmão, mas já está tudo bem".