Mãe de Fausto Silva morre aos 95 anos

Morreu na madrugada desta quinta-feira (24) Cordélia Moraes Correia Silva, 95, mãe do apresentador Fausto Silva, 71. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Em novembro do ano passado, o apresentador, que é discreto sobre a sua vida pessoal, quebrou o protocolo no Domingão do Faustão, na TV Globo, e homenageou o aniversário de 95 anos da mãe, que teve seis filhos. Na ocasião, ele falou sobre a história de vida dela e celebrou o fato de dona Cordélia ter superado a Covid-19.

"Essa menina, com mais três irmãs, fica órfã de pai. Ainda assim, ela, a mãe e as três irmãs foram à luta com todas as dificuldades", disse ele na atração. "Levou a questão da educação, de ser professora, como uma missão de vida. Mais do que isso, casou com um economista, teve seis filhos e, durante a vida, mostrou o que é ser mãe em todos os sentidos. Esta mulher está completando 95 anos de idade", elogiou Fausto.

"Estou falando da minha mãe, a professora Cordélia Moraes Correia Silva, que voltou a pintar há oito anos e mostrou que a vida é isso. Você toma as rasteiras, mas encara os altos e baixos, sempre com muita fé, serenidade, lucidez, e mais ainda: esta mulher aos 95 anos, que está comemorando hoje, foi testada positiva para o coronavírus e superou o Covid. Vê se não é poderosa e abençoada a dona Cordélia. A homenagem tinha que ser feita".

Luciana Cardoso, mulher do apresentador, confirmou a morte da sogra com uma mensagem nas redes sociais. "Que linda história! Uma pessoa que transbordava amor, sempre com palavras doces e certeiras, deixando o mundo melhor. Ah, se todos tivessem a sorte de ter uma mulher dessa em suas vidas."

"Cordelia cumpriu sua missão de maneira plena, sendo uma mulher maravilhosa, professora dedicada, o melhor exemplo pros seus filhos, netos e nora. Seus frutos ficarão pra sempre em nossos corações. Obrigado por tudo! Obrigado por tanto.”

Fora do Domingão

Em janeiro deste ano, Fausto Silva anunciou a saída da Globo após 32 anos na emissora. A decisão teria sido tomada após a empresa propor uma mudança no dia de seu programa, para as quintas à noite. Com isso, foi determinado um ano de quadros especiais para marcar sua saída, prevista para o fim deste ano, com o Super Dança dos Famoso.

Em abril, a apresentador acertou sua ida para a Band a partir de 2022. Na semana passada, a Globo anunciou a antecipação da saída de Fausto. Em comunicado, a emissora afirmou que as partes decidiram juntas pelo distrato antecipado “por razões estratégicas e internas”.

Com isso, Tiago Leifert, 41, apresentador do Big Brother Brasil, assumiu o comando do programa dominical temporariamente até que Luciano Huck estreie a sua nova atração que ocupará aquela faixa de horário em data ainda não definida de 2022. ​