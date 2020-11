Mãe de Harry Styles, sobre filho de vestido: 'quem não gosta de se vestir bem?'

A mãe do cantor Harry Styles, Anne Twist, participou do programa Lorraine, no Reino Unido, na terça-feira, 17, e falou sobre a aparição recente do filho usando um vestido Gucci, quando posou para a Vogue de dezembro de 2020. Harry é o primeiro homem a aparecer, sozinho, na capa da revista.

"Eu acho que talvez eu tenha a ver com isso [uso de vestidos], porque eu sempre fui uma grande fã, eu me vestia com vestidos chiques com eles quando eles eram mais novos. Gemma [irmã do cantor] odiava, mas Harry sempre gostou. E sabe, quem não gosta de se vestir bem?", comentou Anne no programa.

O relato sobre a infância dos irmãos é parecido com o que Gemma deu em entrevista para a Vogue, quando contou que Harry gostava de se fantasiar quando era criança e usava uma "fantasia de dálmata" por "um período de tempo excessivo". O próprio cantor falou sobre o tema para a revista.

"As roupas existem para nós brincarmos e experimentarmos com elas. O que é realmente animador é que as fronteiras estão caindo. Quando você tira o 'existem roupas para homens e roupas para mulheres', derruba essas barreiras, obviamente você abre uma arena em que você pode jogar", disse ele.

Harry ainda citou alguns cantores em que se inspira, como Prince, David Bowie, Elvis Presley, Elton John e Freddie Mercury, e destacou que eles sempre foram "exibicionistas", inclusive em relação a suas roupas. "Você nunca vai estar vestido demais. Não existe isso", defendeu ele.

"Eu vou em lojas às vezes, e eu me encontro olhando para roupas femininas e pensando que elas são incríveis. É como qualquer coisa - em qualquer momento em que você coloca barreiras na sua vida, você está apenas se limitando", disse o cantor.

Não foi a primeira vez em que Harry usou peças mais associadas ao público feminino, mas rendeu muitos comentários na internet.