Mãe de Isis Valverde desabafa após revelar namoro com rapaz 24 anos mais novo

Mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable, de 57 anos, assumiu recentemente o namoro com Bruno Shina, 33. Após o anúncio, ela fez um desabafo público, rebatendo as críticas por estar se relacionando com um rapaz 24 anos mais jovem.

"É impressionante como as pessoas não conseguem ser felizes porque ficam eternamente presas ao senso moral ridículo que os outros pregam. Ser feliz é tão simples porque é só aprender a ouvir o coração. Se todos passassem a valorizar mais o que sentem e tentassem ser mais verdadeiros.....", iniciou Rosalba, que teve o post curtido pela filha atriz.

"O segredo de tudo é assumir os próprios sentimentos, sejam eles quais forem. Só diga sim depois de sentir o que realmente quer. Não tenha receio de dizer não. Pare imediatamente de contar seus problemas aos outros e perguntar o que deve fazer. Até conte seus problemas aos outros, porque as vezes faz bem desabafar, mas o que fazer da SUA vida, só você sabe. Aprenda a confiar mais em seus critérios do que nos dos outros. Na verdade, pouquíssimas criaturas fazem o que falam que fazem porque sempre há mais das pessoas nas atitudes que nas palavras", completou a mãe de Isis.

Rosalba assumiu publicamente o namoro na última quarta-feira, 10, quando publicou uma foto parabenizando Bruno pelo aniversário de 33 anos dele.

"(...) Obrigada por dividir comigo sua juventude e disponibilidade em somar dores e amores. Que sorte a minha que nossos caminhos se cruzaram e que hoje posso celebrar você, sua existência única e tão especial (...) Feliz aniversário, meu gato", postou. Ela já estava separada do pai de Isis Valverde, quando ele morreu, em janeiro de 2020.