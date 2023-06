Mãe de Jeff Machado nega versão de suspeito: 'Jeff nunca teve Aids'

A mãe de Jeff Machado, Maria das Dores Machado, rebateu Bruno Rodrigues, um dos suspeitos pela morte do ator. A defesa do ex-assistente de direção da TV Globo alega que o artista foi assassinado após transmitir Aids para um terceiro homem chamado Marcelo, com quem teria gravado vídeos para um site adulto. Maria das Dores negou que o filho tivesse a doença.

A defesa dos suspeitos diz que o crime foi cometido por Marcelo, e que os dois só teriam ajudado a enterrar o corpo do ator. Em conversa com a Quem nesta sexta (2), Maria, de 93 anos, chamou a acusação de "crime de danos morais".

"Eles foram para a TV para dizer que o Jeff tinha Aids e foi morto por transmitir HIV. Jeff nunca teve. Eles mentirem sobre uma pessoa que não está mais aqui para se defender. Disseram que o Jeff foi morto por passar Aids para ele. Agora eles podem dizer o que quiserem porque o Jeff não está mais aqui para se defender. Isso é crime de danos morais", disse a matriarca.

Jeander Vinicius da Silva Braga, garoto de programa, foi preso na manhã da sexta. Ele é apontado como suspeito de matar o ator. Braga disse à polícia que manteve relações sexuais em trio com Jeff e Bruno.

"O Bruno, que é o principal, continua solto. Ele foi o mentor de toda a história, estava se fazendo de amigo e de dono da casa e do carro do Jeff. O outro é só coadjuvante", disse Maria.

Rodrigues teria matado o ator após aplicar um golpe por motivos financeiros. O homem conheceu a vítima no período da pandemia e teria pedido R$ 20 mil a Machado sob a promessa de um papel em novela. "O Jeff morreu totalmente enganado, confiando naquele rapaz. Como uma pessoa pode conseguir persuadir outra assim?", lamentou a mãe.