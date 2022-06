Mãe de jogador do Barça foi pivô da separação de Shakira e Piqué; veja

A polêmica separação entre o zagueiro espanhol Gerard Piqué, do Barcelona, e a cantora Shakira ganhou mais um capítulo. Segundo as informações do veículo catalão El Periódico, o mesmo que anunciou a separação do casal após 12 anos, informou que a mulher que se envolveu com Piqué é mãe de um jovem jogador do Barcelona.

A mulher, que não teve a identidade revelada, seria mãe do meio-campista Pablo Gavi, de 17 anos, que é cria da base do Barcelona e uma das apostas do time para as próximas temporadas. A informação foi divulgada pelo jornalista turco Melih East Açil.

A mulher com quem Shakira flagrou Piqué tendo um caso é a mãe do jovem astro do Barcelona Pablo Gavi.



Gavi não tem conhecimento do incidente.



???? @elperiodico pic.twitter.com/jsbcUrBHL5 — Cochichos do Futebol (@CochichosdoFut) June 2, 2022

O ex-casal segue sem se pronunciar sobre o assunto, mesmo após as informações de que Piqué já não estaria morando no mesmo partamento que Shakira. Desde maio o zagueiro teria saído de casa para morar sozinho em um apartamento na cidade.

Com o casamento acabando, o Piqué está aproveitando para curtir festas ao lado de Riqui Puig, colega de time, diz o jornal, afirmando que o atleta foi visto com outras mulheres.

O comportamento de Piqué teria chamado atenção inclusive do elenco do Barcelona, diz o jornal, afirmando que ele está dormindo tarde, mesmo com treinos cedo todo dia.

A última vez que os dois apareceram juntos nas redes sociais foi em março. Depois, Shakira apareceu em viagem com os dois filhos deles, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, mas sem sinal do marido.

Os dois começaram a namorar na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul - Shakira gravou a música tema daquela edição.