Mãe de Luana Piovani fica revoltada com processo movido por Scooby: 'Demônio'

Após Luana Piovani ir às redes sociais para expor que o ex-marido, Pedro Scooby, moveu um processo contra ela e no documento tinha até fotos nuas para descredibiliza-la como mulher e mãe perante à Justiça portuguesa, a mãe da atriz se manifestou na web.

Francis Piovani surgiu visivelmente revoltada com a situação e não escondeu a indignação. Ela fez um desabafo a respeito da ingratidão que Scooby teve ao longo dos anos que viveu ao lado da atriz e, também, dos filhos. Entretanto, mesmo fazendo o vídeo e publicando na web, Francis não citou o nome do ex-genro.

"Estou desorientada que vim fazer massagem que não estava marcada. Parei para respirar um pouco, pensar no sentido da vida e ver se entendo o porquê. Uma coisa tenho certeza é qual é a pior característica do ser humano: a ingratidão. Quem cospe no prato que comeu é porco. Ingratidão é coisa do demônio", comentou.

Entenda o caso

Nesta quinta-feira (26), Luana Piovani apareceu no Instagram para mostrar aos seguidores que foi processada pelo ex-marido após a exposição sobre a demora do pagamento da pensão alimentícia que o surfista cometeu no começo de janeiro.

Segundo a atriz, ele abriu o processo em Portugal por ser mais favorável aos homens e por ser uma Justiça extremamente machista e contra o feminismo.

Só pra vocês entenderem porque ele abriu esse processo aqui, é mais fácil, o feminismo não existe, os direitos das mulheres aqui são quase irrisórios. Se, por acaso, eu parar de falar, vocês já sabem o porquê: mais um macho alfa dentro do patriarcado conseguiu calar uma mãe que expõe as faltas", disse.

"Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Eu fiquei olhando o processo, tem várias gravações de áudios meus com o Dom, cavucou mesmo, fez o negócio todo pensado. Tem fotos minha nua no meio do processo. Fiquei intrigada, não tava entendendo o que as minhas fotos, nua, tem a ver com o fato de ele querer que eu me cale...".