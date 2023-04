Mãe de Lucas Terra não vai acompanhar depoimentos de testemunhas de defesa

O júri popular dos pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda, acusados de envolvimento na morte de Lucas Terra, continua nesta quarta-feira (26) no Fórum Ruy Barbosa. Dessa vez, sem a presença de Marion Terra, mãe de Lucas que foi ouvida como testemunha de acusação no primeiro dia de julgamento.

A decisão da coordenação que afirmou que Marion não pode estar na plenária enquanto outras testemunhas por ser também uma testemunha no caso. Tuany Sande, advogada da família e assistente de acusação confirmou a informação.

"Há uma regra de que a testemunha não pode ouvir outras do caso. Isso está na legislação e não vai poder estar nos interrogatórios dos réus. Por ser testemunha, só pode retornar nos debates", afirma Tuany.

Marion esteve no Fórum Ruy Barbosa no início da manhã antes que a definição fosse divulgada, mas não falou com a imprensa. Ela aguardou que a decisão fosse confirmada e voltou para casa. Ao longo do dia e do início da noite, as nove testemunhas de defesa devem ser ouvidas.

Vinícius Dantas, que também é advogado da família e assistente da acusação, conta que o julgamento deve ser longo como se previa. Ele não faz uma previsão de quando a sentença deve ser dada, mas ressalta que há ainda etapas importantes no percurso para serem concluídas.

"É um processo longo, hoje vamos ouvir nove testemunhas que devem tomar o dia todo. Ainda vai haver os interrogatórios, os debates que também costumam ser longos. Então, é um processo que deve se estender", diz Dantas.