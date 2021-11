Mãe de Marília Mendonça e Murilo Huff terão guarda compartilhada de Léo

A guarda de Léo, filho de Marília Mendonça, será compartilhada entre o pai, o cantor sertanejo Murilo Huff, e a avó materna, Ruth Moreira.

"Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", declara Dona Ruth.

A mãe da artista ainda pede, por meio da assessoria de imprensa da cantora, para que não criem intrigas e desavenças aonde não existe. Segundo a Texto + Ideias, representante de Marília, a decisão foi muito tranquila e não houve outra hipótese a se considerar.

Murilo também se pronunciou sobre o assunto, reforçando que não existe nenhum problema entre ele e a família da ex.

"Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", conclui Murilo.

Em entrevista ao Fantástico exibida domingo (7), Murilo chorou muito ao falar sobre a morte de Marília e contou que os dois haviam terminado o relacionamento há cerca de dois meses por "um motivo bobo". O casa ficou junto por quase quatro anos e são pais de Léo, que completa dois anos em dezembro.

No entanto, em show neste domingo (7), o cantor Bruno, que faz dupla com Marrone, revelou ao público que Marília terminou com Huff porque ele enfrentava a mãe dela:

"Marília ama tanto a mãe dela. Amava tanto… Ama ainda, porque eu acredito na vida após a morte, que ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular, lá no meu ouvido, que largou o menino porque ele estava enfrentando a mãe. E ela falou: ‘Não, a minha mãe ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela'."