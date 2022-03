Mãe de Marília Mendonça guarda roupa usada em acidente e revela áudio inédito

Já são quatro meses desde que Marilia Mendonça (1995-2021) morreu precocemente devido a um acidente de avião. A cantora e mais quatro pessoas faleceram após a queda do bimotor, em Caratinga, Minas Gerais.

Até hoje, a mãe de Marilia Mendonça, Ruth Moreira, guarda não só lembranças como objetos pessoais da filha. O quarto da artista, em Goiânia, por exemplo, segue intacto desde a última vez em que ela esteve lá.

Além disso, Ruth ainda guarda a roupa marcante usada por Marilia Mendonça no dia do acidente: um conjunto quadriculado com detalhes em rosa. A peça, ela conta, está suja de óleo devido a tragédia.

Celular de Marilia contém áudio inédito da cantora

Em entrevista a Leo Dias, do Metropoles, a mãe de Marilia Mendonça revelou também que guarda o celular de uso pessoal da artista. Nele, existem as últimas imagens e áudios feitos pela cantora, que mostram o tio e produtor, que também faleceram na queda.

No aparelho ainda contém uma imagem toda preta, capturada no exato momento em que o avião caiu, Às 15h17.

Mas o que impressiona é um áudio deixado por Marilia Mendonça, enviado para Maraisa, da dupla com Maiara, em que ela brinca dizendo que acha que iria morrer.

A entrevista completa de Ruh Moreira para Léo Dias ainda irá ao ar, onde a mãe da cantora fala sobre a saudade que sente da filha.