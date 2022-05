Mãe de Marília Mendonça lança canal no Youtube

Aos 53 anos, Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, inaugurou neste domingo (8) seu canal no YouTube. O espaço, segundo a própria Ruth, será dedicado a receitas culinárias, conversas variadas e entretenimento. A filha, que morreu em um acidente de avião, aos 26 anos, em 5 de novembro de 2021, é claro, também será tema de vários vídeos.

No primeiro vídeo, no entanto, Dona Ruth afasta o clima triste e surge risonha e revelando seu bom humor. “Oi, gente! Tô passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães pra todas as mães do Brasil e dizer que eu já estou de comidinha aqui, ó, fazendo comidinha hoje, viu? Vem comigo”, diz ela logo no início do vídeo. O canal já conseguiu mais de quase 35 mil seguidores.

Já na descrição do canal, ela avisa que é mãe de Marília Mendonça e João Gustavo Dias Sousa, e explica que os fãs da cantora agora poderão conhecer de onde veio a determinação e maturidade, sem contar o talento, da filha. “Dona Ruth sempre foi o espelho de Marília, sua grande inspiração, por ter tido a força e a garra de criar os filhos sozinha e de não se render às dificuldades. Uma de suas rendas para alimentar a foi fazer coxinha para vender, algo mais comum do que se imagina em muitas famílias brasileiras”, escreve.