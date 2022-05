Mãe de Medina detona relação do filho com Yasmin: 'Não era amor'

Não é novidade que Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, não se dava bem com a ex-nora Yasmin Brunet. Ao longo do relacionamento do surfista com a modelo, as duas se envolveram em algumas polêmicas, com trocas de indiretas - e até diretas. Mas, mesmo com o fim do casamento, a treta não parece ter acabado.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, Simone detonou o romance do filho com Yasmin, e afirmou que Gabriel se precipitou em subir ao altar com a modelo.

"Eu sabia que não iria durar, entendeu? Eu mesma falei, e ele sabe que eu dava até dezembro para terminar tudo. Gabriel é intenso em tudo. Ele é intenso no apaixonar, é intenso na hora que ele não quer mais e ele deleta", disse na conversa, que está programada para ir ao ar neste domingo (8).

Na opinião de Simone, não existia sentimento verdadeiro entre ambos. "Eu o conheço. E paixão acaba, entendeu? Não era amor".

O relacionamento entre Gabriel e Yasmin foi a gota d’água para a briga entre o surfista e a família. As partes começaram a se estranhar após o casamento dos dois, em janeiro de 2021. O afastamento levou o tricampeão mundial a demitir o padrasto, Charles Saldanha, que era seu técnico. No fim de janeiro de 2022, Medina anunciou o término com Yasmin.

Mesmo com o fim do casamento, o laço com Simone e Charles ainda não foi refeito. Segundo Medina, reunir a família é seu maior desejo no momento.

"As coisas vão se acertar, vamos dar tempo ao tempo. Com certeza [espero que as coisas se acertem]. Eu levo tudo para o lado da paz, meu sonho é a gente estar em harmonia, em família, meu pai biológico, meu padrasto, minha mãe e geral, meu sonho é todos estarem juntos e isso um dia vai acontecer", disse, em entrevista ao Esporte Espetacular.