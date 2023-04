Mãe de Neymar não foi ao aniversário de Bruna Biancardi por não se dar bem com a nora

A festa de aniversário de Bruna Biancardi, namorada de Neymar, teve uma ausência: a sogra. Nadine Gonçalves, a Neymãe, não compareceu ao evento por não se dar bem com a nora, informou o jornal Extra.

Nadine sequer segue Biancardi nas redes sociais e nem desejou publicamente parabéns a influenciadora, que completou 29 anos.

Um dos principais motivos da 'rixa' é a proximidade de Bruna com Neymar Pai e Mariane Bernardi, namorada do pai do jogador. Foi ela, aliás, quem ajudou Rafaella, irmã do craque, a organizar a festança de Bruna em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro.