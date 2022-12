Mãe de Neymar ostenta luxo no Catar antes do jogo da seleção

Milionária e mãe de um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Nadine Gonçalves foi ao Catar para acompanhar a Copa do Mundo e torcer para o filho, Neymar Jr.

Entre um jogo e outro, a matriarca da família ostenta em restaurantes caríssimos, como o Orient Pearls. O local é considerado um dos mais caros do mundo, tendo no cardápio uma água de garrafa por R$ 80 e uma refeição que pode chegar a R$ 760, segundo apuração da revista Glamour.

Enquanto a mãe aparece ostentando a riqueza, o jogador Neymar tem persistido na fisioterapia para melhorar o tornozelo. O atleta torceu durante a primeira partida da seleção na Copa do Mundo contra a Suíça e está fora das oitavas de final.

No entanto, nesta quarta-feira (30), durante uma conversa com integrantes da comissão técnica da CBF, ele alegou que já estava recuperado tanto do tornozelo, quanto da febre que sentia há alguns dias.