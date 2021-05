Mãe de Paulo Gustavo fala pela 1ª vez após morte do ator: 'Não estou bem, mas sou capaz de rir'

Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, morto na última terça-feira (4), vítima da covid-19, falou pela primeira vez com a imprensa, após a morte do filho. As informações são da colunista de O Globo, Patrícia Kogut. Em entrevista, que vai ao ar neste domingo (9), no Fantástico, da Rede Globo, Dona Déa fala sobre como tem enfrentado a perda do filho.



"Não estou bem, mas eu sou capaz de rir. Eu, quando falo dele, eu conto as coisas, eu rio, porque ele detestava quando eu chorava. Ele dizia: 'lá vem mamãe'. Então, eu tenho que ter força, Renata. A cada morte de um filho (por causa da pandemia) eu chorava por essa mãe, sem saber que meu filho ia passar por isso" disse a mãe do humorista, que foi inspiração do ator para um dos seus mais famosos personagens: Dona Hermínia.



Dona Déa também falou como foi a despedida da família, após receber a notícia da morte cerebral. Além dela, Thales Bretas, viúvo do humorista, Juliana, irmã, Júlio, o pai, e Penha, a madrasta, estavam presentes. Dona Déa conta que ao lado da madrasta de Paulo cantou a oração de São Francisco, que era uma canção sempre pedida pelo ator para a mãe.



"A gente foi chamado no hospital, porque ele teve morte cerebral. E nós quatros, Juju, Júlio, eu e Penha ficamos ali. Juliana com a mãozinha dele. O Júlio segurou em uma mãozinha, eu na outra. O Thales no pé, e o Júlio fazendo carinho na cabeça. Eu chamei Penha, vem cá Penha, segura aqui comigo porque você também participou da vida dele. Aí cantamos a oração de São Francisco, que ele sempre pedia, desde pequeno, para cantar. E eu cantava. O batimento foi diminuindo" contou Dona Déa. Segundo ela, a família ficou ao lado do ator até que os batimentos fossem zerados.

Nesta segunda (10), o Santuário Santa Dulce dos Pobres realiza, às 8h30, uma missa de sétimo dia em memória do ator e humorista Paulo Gustavo. O humorista era devoto da santa baiana e benfeitor das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).