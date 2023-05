Mãe de Paulo Gustavo faz revelação sobre testamento do filho e elogia Bretas

A participação de Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, no podcast Quem Pod, Pod trouxe a público detalhes sobre o testamento do humorista e ator. Paulo Gustavo faleceu em 2021, aos 42 anos, em consequência de complicações da covid-19. A conversa também rendeu elogios a Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo. Bretas é médico dermatologista e responsável pelos cuidados com a pele dela.

De acordo com Déa, Paulo Gustavo fez seu testamento aos 39 anos, três anos antes de sua morte. Ela ainda revelou que atualmente mora em um apartamento no Rio de Janeiro que foi deixado pelo filho para os pais. Ela comprou a parte do ex-esposo.

Sobre a relação com Bretas, Déa relatou que eles se dão "muito bem". "Meu genro é maravilhoso, a gente se dá muito bem. Eu não me meto na vida dele, ele nem se mete na minha. As pessoas quando perguntam de Thales pra mim, eu digo: 'eu me dou muito bem com Thales'", disse.

"O único dia em que eu vou brigar com Thales é quando ele fizer alguma coisa contra os filhos, mas ele é um pai maravilhoso. O que ele posta na internet é real, as crianças são apaixonadas pelo pai", completou.