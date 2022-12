Mãe de Pelé ainda não sabe sobre a morte do Rei do Futebol

O mundo está de luto pela perda do Rei do Futebol. Mas uma pessoa especial ainda não foi informada sobre a morte de Pelé: a mãe dele, Dona Celeste Arantes. Segundo a irmã do ex-jogador, Maria Lúcia do Nascimento, a matriarca da família nem sempre tem consciência da situação que vivia o filho.

Pelé lutava contra um câncer no cólon desde o ano passado. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há um mês, e morreu na quinta-feira (29), aos 82 anos. De acordo com o atestado de óbito, ele faleceu por conta de insuficiência renal e cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

"Não [Dona Celeste não sabe]. Nós conversamos, mas ela não sabe. Ela está bem, mas está no mundinho dela. Ela não está sabendo. Ou sabe. Às vezes, eu falo: 'Celestica, o Dico [apelido de Pelé] tá assim'. Ela abre o olho, e eu falo: 'Vamos rezar por ele'. Mas ela não está consciente", disse Maria Lúcia, em entrevista à ESPN.

“Minha mãe fez 100 anos e não está totalmente lúcida. Ligavam [do hospital] para ela falar um pouquinho com ele, mas não está a par [da morte]”, explicou, ao g1.

Aos 78 anos, Maria Lúcia é a caçula da família, e se mudou para Santos no início da década de 1960, onde mora até hoje com a mãe, Celeste Arantes. Além de Pelé, ela tinha mais um irmão, Jair Arantes do Nascimento, o Joca, que morreu em 2020, aos 77 anos, em decorrência de um câncer de próstata. O pai, João Ramos do Nascimento, o Dondinho, faleceu em 1996, aos 79 anos, de insuficiência cardíaca.

De acordo com Maria Lúcia, Pelé morreu "em paz". Ela disse que esteve no hospital no dia 21 de dezembro, e que o Rei parecia já saber que a morte se aproximava.

"Ele próprio já sentia. Estava tranquilo. Conversamos um pouco. Com ele, eu via que ele sentia. Sabia que estava partindo. Como ele é muito religioso, quando ele conversava comigo, ele falava que estava na mão de Deus", afirmou Maria Lúcia, que também relatou a última conversa que teve com Pelé.