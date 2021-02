Após a polêmica conversa entre Karol Conká, Projota, Nego Di e Lumena no BBB21, que gerou acusações de intolerância religiosa e ridicularização das religiões de matriz africana, a mãe de santo do terreiro frequentado pela baiana Lumena se pronunciou.



Em um longo texto, Etemy Ogorensi Aline, sacerdotisa do Terreiro Roça do Ventura, diz que Lumena tem apenas um ano de iniciação no candomblé, e que tem muito a aprender. Ela destacou que Lumena foi vítima de episódios de racismo no passado e que vivia um processo de mudança no terreiro.



“Quando chegou em nossa casa, já sofria ataques racistas, logo já veio com muitas marcas, marcas essa que após sua feitura estamos desconstruindo”

Segundo Etemy, como mãe de santo, ela precisa ter paciência com a filha. Ela ressalta que discorda da atitude de Lumena, mas que não deixará de apoiar a baiana.



“Eu não concordo com (o) que ela falou ontem, eu assisti, mas por uma questão de ética como mãe de Santo eu não posso virar as costas para um filho, eu só posso torcer para que ela saia, e que eu possa mostrar a ela tudo que ela cometeu de erro”.

Mãe de Santo de Lumena utilizou o perfil do Terreiro no Facebook para comentar a situação da filha



A líder do terreiro pediu paciência e ressaltou que Lumena não está no programa como autoridade de representação da religião. “Ela não está no programa na condição de AUTORIDADE RELIGIOSA, nem tão pouco cumprido sua obrigação de VODUNCI, ela é uma participante de um programa”. Vodunci o título dado às pessoas recém-iniciadas no Candomblé



A mãe de santo disse que pretende conversar com Lumena, após a saída da psicóloga baiana no BBB 21, sobre a situação.



“Tenham certeza de (que) eu terei essa conversa com ela, mas ao mesmo tempo peço paciência a todos se possível porque infelizmente, só tenho que esperar ela sair, para que possamos conversar com ela, e alinhar tudo que foi dito e feito dentro do programa”.

A antropóloga Cicí Andrade, também do terreiro Roça do Ventura, afirmou que a casa vem sofrendo ataques racistas por conta da postura da baiana. "Lumena é vodunci do mesmo terreiro no qual sou abiã. Mãe Aline vem sofrendo ataques racistas, muitas pessoas têm aproveitado dos erros que Lumena tem cometido dentro do BBB para destilar ódio sobre nossa roça/ axé. Cada pessoa é um Orí, culpabilizar a roça inteira é um equívoco."



Lumena é vodunci do mesmo terreiro no qual sou abiã. Mãe Aline vem sofrendo ataques racistas, muitas pessoas tem aproveitado dos erros que Lumena tem cometido dentro do BBB para destilar ódio sobre nossa roça/ axé. Cada pessoa é um Orí, culpabilizar a roça inteira é um equívoco. https://t.co/43gm76jJhm — Cicí Andrade (@_ciciandrade) February 10, 2021

Entenda o caso

Karol Conká, Projota, Nego Di e Lumena no BBB21 conversavam quando o humorista gaúcho fez graça com o nome da entidade. "Eu xangôzei", diz ele, levando os outros três aos risos. "Cheguei a xangôzar no quarto, vei. Ave maria", acrecentou.

Karol diz: "Você falando é muito engraçado. 'Eu chamei Xangô, véi", diz, imitando o jeito de falar de Lumena. “Eu xangozei. Eu estou pelo certo com meu orixá, você está pelo errado. Ele está te abandonando”, diz a baiana, fazendo referência a Lucas Penteado, que saiu da casa no domingo depois de ser isolado e hostilizado por vários participantes da casa, incluindo Lumena.

A cena gerou críticas nas redes sociais. Lumena, que é de religiosa de matriz africana, participou da brincadeira e foi criticada. “Eu desejo que Xangô de a resposta certa a cada um deles, me admira Lumena, uma mulher de candomblé iniciada pra Oxossi compactuar com isso!”, escreveu um internauta. "Eu não quero nem imaginar o que vai sentir Lumena quando Xangô decidir cobrar ela por tudo isso. O machado é pesado amiga... Não vai ser fácil não", comentou outro.

A chef pernambucana Carmem Virgínia disse que vai à Justiça depois de presenciar o diálogo. "Quero dizer publicamente que de todos os demandos, todas as atrocidades que vocês fizeram essa doeu no fundo da minha alma e é por isso que eu vou entrar na justiça contra vocês 4!", escreveu a chef, Iyabassé de Xangô e apresentadora do programa Cozinheiros em Ação, da GNT.