Mãe de Sócrates e Raí, Dona Guiomar morre aos 100 anos

Dona Guiomar Vieira de Oliveira, mãe dos ex-jogadores Sócrates e Raí, faleceu nesta quarta-feira (24), aos 100 anos, em Ribeirão Preto. De acordo com a família, a morte foi por causas naturais. Ela deixa cinco filhos, 16 netos e sete bisnetos.

Dona Guió, como era conhecida, havia completado 100 anos no último dia 18 de janeiro. No dia 8 de fevereiro, tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19, e recebeu a segunda no início deste mês.

Dona Guió e o marido, Raimundo Vieira, moravam em Igarapé-Açu, no Pará, e se mudaram para Ribeirão Preto após o nascimento de Sócrates. Raí nasceria mais tarde, na cidade do interior paulista.

Os dois atletas começaram a carreira no Botafogo-SP e depois fizeram sucesso por grandes clubes: Sócrates no Corinthians e Raí pelo São Paulo. O time ribeirão-pretano emitiu um comunicado lamentando a morte de Dona Guiomar. Ela, aliás, participou das festividades pelo centenário do clube, em setembro de 2017.

Veja a nota do Botafogo-SP:

"Com imenso pesar, o Botafogo comunica o falecimento da dona Guiomar Vieira de Oliveira, a Guió, mãe de Sócrates e Raí, dois dos principais jogadores da história centenária do Tricolor. Dona Guiomar esteve presente no primeiro evento das festividades do centenário botafoguense, realizado em setembro de 2017. Completou o seu centenário em 18 de fevereiro de 2021. Dona Guiomar deixa 5 filhos, 16 netos e 7 bisnetos. A diretoria do Botafogo presta os seus mais sinceros sentimentos e condolências à família e amigos. "