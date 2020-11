Mãe do ator Chay Suede faz sucesso após publicar foto nua na internet

A mãe do ator Chay Suede mostrou que não é só o filho quem faz sucesso. Herica Godoy, de 48 anos, causou um alvoroço nas redes sociais após publicar uma foto totalmente nua.

Mãe de Chay posta foto nua no seu Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

Herica, que no ano passado se formou em jornalismo, recebeu vários elogios pela foto, como "maravilhosa", "perfeita" e "diva".

A mãe do galã faz sucesso nas redes e já coma 37,4 mil seguidores no Instagram. No perfil, além de fotos da família, ela divide sua paixão por fazer doces e pelo forró.