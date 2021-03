Mãe do padre Fábio de Melo é intubada devido a covid-19: "isso me desolou muito"

O padre Fábio de Melo anunciou neste domingo, 20, que sua mãe, Ana Maria de Melo, precisou ser intubada devido a complicações da Covid-19. O anúncio sobre o estado de saúde da mãe foi feito por meio do Instagram do padre, assim como a notícia da hospitalização de Dona Ana Maria, comunicada na última segunda-feira, 15.

Nos vídeos postados através de seus stories, o padre Fábio de Melo informou que a mãe foi intubada no sábado, 19, e afirmou que inicialmente ficou muito desolado, mas que agora está em paz e mais tranquilo em saber que pode proporcionar um bom tratamento para sua mãe. “A minha mãe continua na sua luta bravamente. Ontem ela precisou entrar na respiração artificial, no primeiro momento isso me desolou muito. Hoje, mais lúcido, mais tranquilo, eu sei que é o melhor pra ela”, disse o padre.

O padre ressalta que pretende viver essa situação se espelhando nos ensinamentos de sua mãe, em como ela posicionou em momentos semelhantes a esse e em todas as dificuldades que ela já passou, “entregando tudo nas mãos de Deus e confiando nEle”.

Mesmo diante do cenário difícil, o padre afirma que está em paz e conta sobre seu momento com Deus. “Quando fiz a minha oração de manhã, Deus me disse: 'Meu filho, alegre-se. O que você está podendo fazer por sua mãe, muitos filhos não podem'. E isso está me consolando, gente. Saber que ela está sendo bem cuidada, que nós estamos dando a ela a oportunidade de sair disso. Porque lamentavelmente muitas pessoas neste momento infelizmente não podem", relata ele.



*Publicada originalmente no Jornal o Povo, da Rede Nordeste