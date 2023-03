Mãe é assassinada pelo próprio filho após pedir medida protetiva contra ele

Uma mulher, de 53 anos, foi morta a tiros pelo próprio filho, após pedir medida protetiva contra ele. Maria Cristina da Silva Garrido estava em um bar com marido na zona norte de São Paulo, quando foi surpreendida pelos disparos.

Segundo o R7, os dois já tinham uma relação bastante conturbada. Rafael Garrido apareceu no bar e atirou na frente do padrasto, o advogado Vinícius Retek. O companheiro da vítima tentou fugir, mas acabou sendo perseguido pelo enteado e alvejado na porta do estabelecimento.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) não confirmou se o pedido de medida protetiva foi atendido quando Maria Cristina fez o boletim de ocorrência. A vítima já tinha diversos problemas com o filho desde 2016, quando ela processou o ex-marido.

Após matar a mãe e o padrasto, Rafael tentou fugir, mas acabou sendo encontrado pela polícia quatro horas depois. Ele foi encaminhado ao 72° DP e indicado por homicídio duplamente qualificado.