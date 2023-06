Mãe e bebê de 2 meses são feitas reféns na Engomadeira

Ao menos quatro pessoas — entre elas, uma bebê — foram feitas reféns em uma casa no bairro da Engomadeira, em Salvador, na tarde desta terça-feira (13). Elas foram libertas depois de, aproximadamente, uma hora de negociação com a polícia. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e a Companhia de Operações Especiais (COE) estiveram no local.

Cerca de quatro suspeitos invadiram o imóvel, localizado na Rua 3 de Maio, durante uma troca de tiros com a Polícia Militar. A avó da bebê esteve no local para acompanhar as negociações e confirmou à TV Band Bahia que a criança, de apenas 2 meses de idade, estava entre os reféns.

Numa transmissão ao vivo feita pelos suspeitos por rede social é possível ver a menina no colo da mãe, enquanto eles ostentam armas ao redor das duas. Em frente à casa onde a família foi feita refém, moradores acompanhavam toda a movimentação da polícia.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Central de Flagrantes. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A reportagem procurou a PM, mas não houve retorno até esta publicação.