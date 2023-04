Mãe e filha são assassinadas enquanto dormiam no Sul da Bahia

A Polícia Civil de Ibirataia, no Sul da Bahia, investiga o duplo assassinato de mãe e filha na madrugada deste sábado (22). O crime aconteceu enquanto as duas dormiam na casa onde estavam, no bairro Mirassolzinho.

Benilde Pereira dos Santos, de 47 anos, e sua filha, Aline Pereira dos Santos, 32, foram mortas a golpes de facão e disparos de arma de fogo.

A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas pela Delegacia Territorial (DT) do município.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região realizaram perícia no local do crime. Os corpos de mãe e filha fora removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

Nenhum dos suspeitos havia sido preso até a tarde deste sábado.