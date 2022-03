Mãe e filha são estupradas após receberem bebida 'batizada' em bar na Bahia

Um homem de 40 anos foi preso sob suspeita de ter dopado mãe e filha na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. As mulheres também foram estupradas durante o crime, que aconteceu no último domingo (6).

De acordo com a Polícia Militar, mãe e filha foram a um bar na Avenida Ayrton Senna e, por volta das 4h, conheceram o homem suspeito de dopá-las. Ele ofereceu uma bebida para as duas, que aceitaram. Depois disso, as vítimas relatam se lembrar apenas de terem acordado nuas na cama, na casa do acusado. Muito assustada e sem entender o que estava acontecendo, uma das vítimas foi ao banheiro e disse ter sentido dor na região íntima. Nesse momento, elas entenderam que foram vítimas de estupro.

A polícia foi chamada por volta das 6h30 do mesmo dia. Uma equipe da 85ª Companhia Independente da PM foi até a casa do homem e o prendeu. Ele foi levado para o Distrito de Segurança Pública (Disep) e encaminhado à cadeia em Barreira (Disep), juntamente com as vítimas. Em seguida, o suspeito foi levado para a cadeia em Barreiras, onde permanece à disposição da Justiça.