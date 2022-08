Mãe e filha são mortas a facadas em Maragogipe; companheiro é suspeito

Uma mulher e a filha de 17 anos foram mortas a facadas em Maragogipe, no Recôncavo baiano, neste final de semana. O suspeito de praticar o crime é companheiro da mãe e está sendo procurado pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no sábado (13), no distrito de São Roque do Paraguaçu. As duas foram atacadas com os golpes pelo homem, que não teve nome divulgado e fugiu depois.

Vanessa Mônica Ribeiro de Jesus, 17 anos, foi achada morta dentro da casa. Já Mônica de Jesus Ribeiro, 40 anos, chegou a ser socorrida com vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas também morreu.

Uma equipe da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local e fez buscas na região, mas não achou o suspeito.

Não se sabe as circunstâncias do crime. A delegacia da cidade investiga o caso.