Uma mulher identificada como Tisha foi presa na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, acusada de matar o próprio filho. Segundo informações da imprensa local, Joevani Antonio Delapene, de 8 anos, teria sido sufocado com um travesseiro.

De acordo com a polícia, Tisha teria dito a um familiar, horas antes de cometer o crime, que “demônios” pediram para que ela sacrificasse o menino. Ao chegarem no local, as autoridades encontraram Tisha desacordada e o garoto morto na cama.

Tisha, a mãe do garoto (Foto: Reprodução)

Além do crime de infanticídio, a mãe vai responder por resistência à prisão. Os familiares fizeram uma vaquinha virtual para custear as despesas do enterro do garoto. “Joevani tinha uma espírito positivo e brincalhão. A natureza carinhosa tocou incontáveis vidas e trouxe muitas, muitas amizades”, diz o texto no site para arrecadar fundos.

“Ele tinha uma sorriso contagiante e um coração ainda maior. Pedimos qualquer doação para o seu funeral”, explica a família. Tisha foi levada para a delegacia e, depois, transferida para a penitenciária. A Justiça não determinou uma fiança para o caso.