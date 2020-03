Mãe faz apelo após filha de 21 anos morrer com o novo coronavírus

Uma mulher do Reino Unido fez um apelo emocionado nas redes sociais sobre o novo coronavírus. Diane Middleton viu a filha morrer vítima da Covid-19, e fez um alerta no Facebook sobre a gravidade da pandemia. Segundo a britânica, Chloe Middleton tinha 21 anos e não possuia doenças pré-existentes.

"Para todas as pessoas que acham que é apenas um vírus, pensem novamente", escreveu Diane. "Falando de uma experiência pessoal, esse vírus tirou a vida da minha filha de 21 anos", continuou.

Segundo o The Sun, Chloe pode ser a vítima mais jovem a morrer de coronavírus no Reino Unido sem possuir doenças pré-existentes. Para que o vírus não se propague mais, a família, que mora em High Wycombe, Bucks, pediu para que as pessoas permaneçam em suas casas.

"A realidade desse vírus está se desenvolvendo na nossa frente. Por favor, respeite as recomendações do governo. Faça a sua parte. O vírus não está se espalhando, pessoas que estão espalhando o vírus", postou a tia de Chloe, Emily Mistry. "Minha linda, de coração gentil, não tinha problemas de saúde. Meus familiares estão passando por uma dor inimaginável. Estamos despedaçados".