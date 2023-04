'Mãe Loira do funk', Verônica Costa é condenada a 10 anos de prisão por torturar ex

A pena da vereadora do Rio de Janeiro, Verônica Costa (PL), saltou para dez anos de oito meses após decisão da Justiça do Rio. Conhecida como 'Mãe Loira do Funk', ela é acusada de torturar o ex-marido Márcio Costa.

Segundo o jornal Extra, a decisão foi dada em julgamento nessa terça-feira (11), na 2ª Câmara Criminal, em apelação do Ministério Público contra sentença em primeira instância na qual a funkeira tinha sido condenada a cinco anos e 10 meses de prisão.

O caso foi denunciado em fevereiro de 2011.

O cumprimento da pena será, inicialmente, em regime fechado. Eles ainda mantiveram a determinação de que Verônica perca o cargo de vereadora, conforme sentença do juiz Marcelo Oliveira da Silva, da 16ª Vara Criminal, de 2019.

Ao saber da decisão, Márcio Costa, ex-marido da vereadora vítima das agressões, demonstrou alívio pela resolução do caso.

"Demorou, mas graças a Deus a Justiça foi feita", disse, ao Extra, Márcio, que mora em Miami, nos Estados Unidos, há cerca de 10 anos.