Mãe registra filha com nome inédito no Brasil; cartório avaliou se seria vexatório

Quebrando a tradição de boa parte das famílias de seguir roteiro ou buscar significados profundos para a escolha do nome dos filhos, a paulistana Daniele Pereira Brandão Xavier inovou e escolheu para a filha, um nome inédito no Brasil. A escolha foi tão inusitada que, antes de autorizar, o próprio cartório fez uma pesquisa para avaliar o grau de dificuldade da pronúncia ou se seria vexatório para a criança.

O nome escolhido foi 'Amayomi', que, segundo Daniela, parece com o nome de sua filha mais velha, registrada como 'Amabile'. Amayomi nasceu em outubro de 2022, em São Paulo. O caso repercutiu recentemente com a publicação de uma reportagem da revista Crescer.

“Ela [funcionária do cartório] fez várias pesquisas a respeito e só achava o nome Abayomi. A funcionária me informou que teria que pedir autorização do cartório central para registrar. Caso contrário, só poderia registrar após processo judicial”, relatou a mãe à revista.

“Saber que minha bebê é a primeira e única é algo bem diferente", afirmou a mãe, orgulhosa de Amayomi ser a primeira pessoa com essa nomenclatura no Brasil.