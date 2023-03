Mãe suspeita de estuprar os três filhos e compartilhar abusos na internet é presa

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (30), na Região Metropolitana de Salvador, por suspeita de estuprar seus três filhos, além de filmar e compartilhar os abusos na internet. Segundo a Polícia Federal, as crianças tem idades entre 2 e 14 anos.

A investigação foi iniciada há um ano, após a comunicação da Polícia Australiana, no sentido de ter acessado imagens em que uma mulher aparece abusando sexualmente de uma criança, imagens estas encontradas na Darkweb.

A partir dessas informações, a Polícia Federal, por meio da Força Tarefa de Identificação de Vítimas, utilizando-se de modernas técnicas de investigação cibernética e intensiva tecnologia, conseguiu identificar a suspeita.

A equipe da PF, deu continuidade às investigações e cumpriu, no ano passado, mandado de busca e apreensão em face da referida suspeita, o que possibilitou a identificação e prisão de um homem no Ceará, com quem foram encontrados mais de 40 vídeos dos abusos sexuais infantis praticados, filmados e disponibilizados pela investigada, tudo isso vitimando seus filhos.

Os órgãos de proteção à infância foram acionados para que prestem o imediato apoio às vítimas e a investigação será remetida para o Juízo competente nos próximos dias, para prosseguimento da persecução criminal.