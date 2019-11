Mãe tenta matar filha adolescente com água quente em Conceição do Jacuípe

Uma adolescente de 16 anos teve rosto, tórax e braços queimados após ser atingida por uma leiteira com água quente despejada pela própria mãe, identificada como Marilúcia da Silva Mattos. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (4), em Conceição do Jacuípe, a 97 km de Salvador.

Com queimaduras pelo corpo, a menina foi socorrida por uma tia, irmã da mãe, até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada em estado considerado estável. Aos policiais da unidade de saúde, a mulher afirmou que a mãe foi responsável pelas agressões.

“Conforme a tia, foi a mãe da vítima quem atirou uma leiteira cheia de água quente, atingindo a vítima no rosto, tórax e braços, inclusive engolindo muita água”, diz o boletim de ocorrência registrado no HGE.

A menina é acompanhada por uma equipe médica do setor de queimados do hospital. O caso está registrado na 3ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Conceição do Jacuípe) como tentativa de homicídio, conclui o registro da unidade de saúde.