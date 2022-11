Mãeana exalta o amor e a família no palco da Casa da Mãe

Ana Cláudia Lomelino ou Aninha, para os mais chegados, estreou em 2015, com o disco Mãeana (@maeana_), e o nome não a largou mais. É como seus fãs e amigos a chamam. Em sua nova residência, em Salvador, para onde se mudou com a família, ela canta João Gilberto e João Gomes.

Isso mesmo, funde inspirações dos dois artistas em releituras e músicas próprias e de amigos para escutar “tomando uma”. Na fusão da popularidade das canções românticas, da bossa nova ao piseiro, ela interpreta as lágrimas de quem já sorriu e chorou por amor.

Ambiente de paquera queridinho da noite soteropolitana, o bar e restaurante Casa da Mãe, no Rio Vermelho, acolhe as mágoas, transformações e toda criatividade dessa multiartista que cria o cenário de brilhos e paetês e ainda senta para “tomar uma” com a plateia.

Embora a sofrência seja grande, no clima criado pelas letras escolhidas para o repertório, como É Preciso Perdoar e Se For Amor, o frete corre solto com drink que tem até hashtag para se marcar “Feliz e de Frete” (#FF), no Instagram, segundo a produtora Flávia Motta. Ela destaca a cachaça especial como um dos segredos do sucesso da bebida e da brincadeira que promete animar o verão.

Cantando João Gilberto

“Imaginar João Gilberto no piseiro e João Gomes na bossa nova foi a semente desse novo show”, se diverte a cantora. “O encontro com João Gomes e o piseiro, no sul da Bahia, marcou a transformação da carreira de uma Mãeana mais amor de filha, mãe, família, para uma nova fase romântica e impactada pelo ritmo”, completa a artista.

“Eu cresci em um ambiente em que as pessoas me compararam com Los Hermanos. Eu chorei, aquilo me marcou muito. Eu fiz um show cantando músicas da Xuxa. Não foi de brincadeira, eu realmente tenho a Xuxa como referência de cantora, ela faz parte da minha vida”, afirma.

Mãeana diz que tem João Gilberto na mais alta conta entre suas influências e que a aproximação com João Gomes mudou a forma como ela está gradativamente passando a fazer música.

“Passei a segui-lo, ele me inspira coisas muito boas para o Brasil. A relação dele com a avó, aquilo me toca muito. As pessoas dizem, nunca vamos ter um outro Caetano, outro Gilberto Gil, mas eu penso que sim, é possível. Encontrei meu João Gilberto! João Gomes é o artista que eu quero que me influencie”, revela.

Ela conta que realizou um sonho pessoal de morar em Salvador e estrear um projeto seu, com canções de seus ídolos, após enfrentar um período difícil de separação com desabafos nas redes sociais sobre uma possível traição do marido Bem Gil, filho de Gilberto Gil.

Nova temporada na vida

O processo, que ela chama de transformador, ainda está em curso. O casal reatou e veio morar em Salvador com os dois filhos, Dom e Sereno.

“Estamos nos sentindo mais livres, as coisas se transformaram muito e não é à toa que estamos em Salvador, fazendo do nosso jeito, do jeito que dá, no nosso ritmo e sendo felizes”, diz, ressaltando a ‘independência’ da família.

A confusão nas redes, onde ela mesma se expressa e reflete sobre seus sentimentos, Mãeana garante que já está mais tranquila. Ela consegue até enxergar o lado positivo. “Recebo muito apoio de mulheres que encontro na rua, quando vou levar meus filhos para a escola, que me olham e dizem, às vezes, só com o olhar, ‘eu sei o que você passou’, ‘eu entendo você’, porque ser mulher é ser uma rede, a gente sabe e sente o que cada uma passa, a gente se entende. Eu sempre fico muito emocionada com esse apoio espontâneo”, afirma.

O marido e guitarrista Bem Gil a acompanha nas apresentações que tem feito na Casa da Mãe - Sebastian Notini integra a banda na percussão. No repertório, estão também músicas próprias e de outro João de sua vida, o amigo João Bernardo, que compôs para Dom e Sereno. É dele também a canção Tapete Voador. “Essa invoca as ciganas que vivem em mim”, diz Mãeana.

No repertório estão ainda Não Sei Amar, Santa Sara, Aos Pés da Santa Cruz, Dengo (de João Gomes). No palco, a cantora faz outras combinações que agradam a um público que “começa sentado e termina dançando de pé”.

Morar e trabalhar em Salvador tem sido motivador para ela nessa fase da vida em que fica bastante tempo com os filhos, enquanto Bem viaja para trabalhar.

“Meu sonho seria ir para o interior, fazer uma pesquisa sobre o piseiro, mas eu sei que vou optar pela família, que tem os meninos, que não vai rolar... Mas, vou continuar desenvolvendo minha música, me fortalecendo. Nessa nova fase da minha vida, meu grande amor sou eu!”, declara Mãeana, que diz estar entendendo que não quer mais ser a mulher que sofre o golpe, mas a mulher que golpeia.

Serviço - Mãeana canta JG | Onde Casa da Mãe, Rio Vermelho, dia 21 de novembro, às 21h, com nova temporada às segundas de dezembro | Couvert:

R$ 25 por pessoa