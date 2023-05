Mães da Favela participam de oficina imersiva sobre o universo dos vinhos

Um grupo do Mães da Favela, da Cufa Bahia, participou nesta terça-feira (9) de uma oficina imersiva e sensorial com o tema "Introdução ao Mundo dos Vinhos". O público foi convidado pelo Salvador Shopping - através do Comitê de Diversidade e Direitos Humanos - e celebra o Mês das Mães, cuja programação promove o evento inédito no Nordeste "Wineyard", que tem objetivo de tornar a bebida mais democrática e formar novos consumidores. A ação é gratuita a acontece na Praça Central, Piso L1, do empreendimento.

Na opinião de Marcio Lima, vice-presidente da Cufa Brasil, o evento demonstra a importância da ocupação de todos os espaços. “Essas mulheres são símbolos de resistência e força, essas ações as empoderam e abrem um leque de possibilidades. É importante frisar que elas, normalmente, ocupam a função de servir. Agora, elas estão do outro lado, vivenciando uma experiência inédita”, pontua.

A assistente administrativa e produtora cultural Adriana Santos, que é apaixonada por vinho, foi uma das 18 participantes da oficina. “Amei conhecer mais sobre vinho, já que adoro a bebida. Saio daqui diferente da forma que eu entrei, estou mais atualizada sobre esse universo. O evento é uma oportunidade de deixar a bebida mais democrática e abrir outros espaços para todos os públicos, isso é inclusão, afinal, toda essas mamães merecem o melhor”, acrescenta.

Durante o evento, elas degustaram rótulos de tintos, visitaram a área expositiva e sensorial sobre a produção e características do vinho, técnicas de harmonização, análises sensoriais, noções básicas e dicas sobre como servir, utilizar a realidade virtual, visitaram a loja pop-up com comercialização de vinhos e espumantes. O evento realizado pela empresa Rompecabezas tem programação gratuita e acontece na Praça Central – Piso L1, até domingo, dia 14 de maio, de terça a sábado, das 11h às 21h; domingo, das 12h às 21h.

Mães da Favela

O programa social tem objetivo de auxiliar mães solo moradoras de comunidades em todos os estados brasileiros e do Distrito Federal que foram fortemente impactadas pelos reflexos do coronavírus.