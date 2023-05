Mães de crianças com câncer recebem ação especial de Dia das Mães

Uma comemoração com apresentações musicais, brincadeiras, um café da manhã e troca de presentes movimentou ontem a sede do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-BA). O evento celebrou antecipadamente o Dia das Mães com as 35 mulheres que, atualmente, moram na entidade acompanhando os filhos que fazem tratamento na capital.

A intenção era realizar o evento ao ar livre, mas por conta da chuva, a festa foi transferida para dentro do prédio. Algumas crianças aproveitaram para dançar e suas mães entraram no compasso. Um grupo de estudantes da Escola Pan Americana da Bahia (PASB) visitou a unidade e também participou das ações.

As três estudantes do 5º ano estão realizando um projeto para a conclusão do Fundamental I. Gabriela Correia, 11 anos, contou que o tema do trabalho é livre e que pesquisar sobre esse assunto foi uma decisão do grupo.

“A gente pode escolher um tema para ajudar a sociedade e nesse caso a gente escolheu o câncer infantil, porque a gente sabe que é sério e que precisamos ajudar. Esse Dia as Mães no GACC é importante, porque mesmo que o sofrimento seja das crianças isso afeta também o emocional das mães”, explicou.

As meninas frisaram que pesquisas comprovam que a pobreza afeta diretamente o acesso aos serviços de saúde, como os tratamentos contra o câncer, e Catarina Oliva, 11 anos, destacou a importância do acolhimento. “As mães passam por muita dor por causa das crianças, e a intenção [da festa de Dia das Mães] é passar a mensagem de que esse é só um momento que elas estão tendo na vida delas, mas que vai passar”, disse.

Elas interagiram com os pequenos, conversaram com os mais velhos e participaram das atividades. Maria Didier, 11 anos, destacou a experiência in loco. “Estivemos no GACC há um tempinho, mas a gente apenas conheceu e brincou com algumas crianças. Hoje, conhecemos muito mais crianças e estamos vendo melhor a realidade. Estamos falando com crianças que têm a nossa idade, isso é muito legal”, disse.

O GACC recebe cerca de 50 visitas por mês, mas elas ficam mais intensas em períodos festivos como Dia das Crianças e Natal. O presidente da instituição, Roberto Sá Menezes, contou que estudantes de escolas particulares são frequentes, mas há também igrejas, empresários, influenciadores digitais, jogadores de futebol e outras celebridades. Ele destacou a importância da troca entre os estudantes e as crianças com câncer.

“Esse abraço que os jovens têm dado, com essas visitas e ações espontâneas, é bom para os dois lados, para as nossas crianças, e para eles, que têm o envolvimento de participação e contato outra realidade. Além de ser um aprendizado também estimula o trabalho voluntário. Hoje, algumas empresas já avaliam candidatos pela participação na sociedade, pelo envolvimento nessas ações”, disse.

São cerca de 200 atendimentos por mês, no GACC, e 50 apartamentos para abrigar mães e crianças com câncer que moram no interior do estado e fazem tratamento em Salvador. A instituição atende pacientes de 0 a 19 anos, mas a maioria tem entre 10 e 12 anos. Ela também oferece de forma gratuita transporte até o local do tratamento, cinco refeições por dia, assistência psicológica, escola e biblioteca.

Iniciativas

A unidade tem também um Centro de Diagnóstico especializado em biologia molecular e imunofenotipagem. O presidente cobrou mais investimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) em modelos de atendimento como o do GACC, que oferece hospedagem fora dos hospitais e reduz custos e riscos de contaminação, e disse que as prefeituras precisam fazer o diagnóstico de forma mais precoce do câncer infantil.

A ação, batizada 'De Mãe para Mãe’, foi uma iniciativa da agência Criativos em parceria com o Shopping Paralela e o GACC. Eles convidaram mães de fora da instituição para entregar os presentes àquelas que são assistidas. A diretora do CORREIO e acionista da Rede Bahia, Renata de Magalhães Correia, foi uma das convidadas.

“É uma celebração pelas mães guerreiras que deixam toda a sua vida para lutar pela cura de seus filhos, passando por dificuldades e enfrentando todos os problemas. Domingo é Dia das Mães, e é muito bom ver elas terem esse momento, serem homenageadas e compartilharem um momento de felicidade com seus filhos. Isso não tem preço”, afirmou.

À tarde, houve serviço de beleza realizado por voluntários. A relações públicas da agência Criativos, Bruna Castro, contou que o objetivo da ação foi celebrar as mães e também apontar a importância de apoiar iniciativas como a do Grupo de Apoio à Criança com Câncer.

“Essa foi a primeira ação que fizemos no GACC, mas anualmente fazemos ações de Dias das Mães voltadas para ações sociais. No ano passado, fizemos com a Maternidade Tsylla Balbino, com gestantes. Esse ano, surgiu a ideia de trabalhar com o GACC. Nosso intuito foi gerar um momento de descontração, de felicidade, mas também dar destaque e enfatizar o quanto esse tipo de ação e de suporte são necessários”, afirmou

Atualmente, as doações representam 50% da receita do GACC. Contatos para doações podem ser feitos pelo (71) 3399-2020 ou pelo site (https://www.gaccbahia.org.br). Já as visitas podem ser agendadas pelo (71) 3399-2010