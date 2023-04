Mães dos cantores Leonardo e Daniel morrem no mesmo dia

O dia foi de luto para o mundo do sertanejo. Morreram nesse sábado (1°) as mães dos cantores Leonardo, que fazia dupla com Leandro, e Daniel, ex-dupla de João Paulo.

A mãe de Leonardo, Carmen, tinha 87 anos e foi vítima de um infarto. Ela também era mãe de Leandro, que morreu em 1998, em decorrência de um câncer raríssimo de pulmão. Já a mãe de Daniel, Maria Aparecida, tinha 82 anos e não teve a causa da morte informada.

As duas mortes foram confirmadas pelos artistas em suas redes sociais. Leonardo publicou uma foto ao lado da mãe e contou aos seguidores sobre a morte, em postagem onde chamou a matriarca de "uma mulher forte, que sempre teve como missão de vida manter sua família unida".

Segundo a esposa do cantor, Poliana Rocha, Leonardo estava a caminho de um hospital, onde entregaria exames de rotina, quando recebeu a notícia da morte da mãe. Os médicos ainda tentaram reanimar a mãe do artista durante 45 minutos, sem sucesso.

Já Daniel fez uma postagem expressando a dificuldade de encontrar palavras para descrever sua mãe. "Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar! A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a Sra. foi especial! Exemplo de mulher! Que até o último instante me ensinou a ser o que sou! É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Eu sempre disse que a Sra. pra mim é uma santa, e continuará sendo! Vai com Deus! Te amo".

Ele cancelou a apresentação que faria em Santa Izabel D'Oeste, no Paraná, neste sábado. Uma nova data ainda será definida.