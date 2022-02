'Mães Paralelas', na Netflix, tem Almodóvar de volta ao melodrama

Pedro Almodóvar, quem diria, se rendeu à Netflix. O diretor espanhol, que há cinco anos criticou a plataforma, está lançando por lá seu novo filme, Mães Paralelas. E a estreia no serviço acontece nesta sexta (18), apenas duas semanas depois que chegou aos cinemas brasileiros e ainda está em cartaz em Salvador.

Não bastasse a chegada do novo longa, a Netflix está com outros 11 filmes do espanhol no catálogo. E há exemplares das mais diversas fases dele, desde Maus Hábitos (1983) até Volver (2006).

A entrada desses filmes é uma evolução do relacionamento entre Almodóvar e a Netflix, pois no Festival de Cannes de 2017, o diretor havia afirmado que não concordava com a inclusão de filmes da plataforma no evento, uma vez que haviam sido realizados para serem exibidos na internet e não para os cinemas.

Mães Paralelas

A ditadura franquista - como todos os governos autoritários - deixou traumas que jamais foram superados pelos espanhóis. O regime ditatorial implantando pelo general Francisco Franco (1892-1975) manteve o povo espanhol por 39 anos sob uma das mais terríveis ditaduras da história. E o terror implantado pelo militar começou desde a Guerra Civil, quando as tropas de apoio ao general obrigavam seus perseguidos a cavarem as covas onde, logo depois, eles mesmos seriam enterrados.

É esse o pano de fundo de Mães Paralelas, o mais recente filme de Almodóvar, que estreou em Salvador há duas cinemas e agora chega à Netflix. No drama, duas mulheres, Janis (Penélope Cruz, que concorre ao Oscar de melhor atriz) e Ana (Maria Smit), dividem o mesmo quarto no hospital e dão à luz no mesmo dia. Embora nenhuma delas planeje a gravidez e ambas sejam mães solo, as duas vivem situações muito diferentes: Janis beira os 40 anos, tem uma vida financeira estável e deseja ser mãe, enquanto Ana é uma adolescente que vai precisar do apoio dos pais para criar a filha.

Quando saem do hospital, as duas trocam telefone e prometem se encontrar em breve. A promessa poderia ser uma mera formalidade, mas há algo que liga o destino de uma ao da outra e o reencontro é inevitável.

Em meio à recente maternidade, Janis tem que administrar um compromisso que sua família assumiu: encontrar os restos mortais do bisavô dela, "desaparecido" na Guerra Civil, e, finalmente, fazer a despedida a que os familiares têm direito.

Ana também está longe de ter a tranquilidade que precisa para assumir a maternidade solo, pois está em conflito com os pais e a mãe dela, que prometera apoio nos cuidados com a criança, é atriz e decide sair em uma turnê.

Aos poucos, a história revela os ingredientes favoritos de Almodóvar, que volta em grande estilo ao melodrama. Às vezes, parece um novelão daqueles de Manoel Carlos, mas, claro, com mais profundidade. Maternidade, feminismo, sexo, paixão, luto, crítica à burguesia... poderia ser apenas um caldeirão desses elementos que o diretor já abordou em outros filmes, mas, como estamos falando de um dos maiores cineastas contemporâneos, o resultado emociona como nos melhores momentos dele. Almodóvar é também o roteirista de Mães Paralelas.

O diretor espanhol traça um paralelo entre as dores individuais das protagonistas e as dores comuns a uma sociedade, sentidas por um povo marcado por uma longa tragédia que é uma ditadura. Há ainda a necessidade que temos de acertar as contas com o passado, para não vivermos eternamente atormentados pelas dores que nos perseguem. E isso está simbolizado na importância que os espanhóis dão a enterrar os mortos pela guerra civil.

Para Almodóvar, a transição do franquismo para a democracia não se deu da maneira adequada. Por isso, depois de gerações traumatizadas, que viveram em silêncio, finalmente os mais jovens buscam, como Ana, o direito a completar o luto da família e vão em busca dos restos mortais.

“É curioso, porém, que quem está exigindo a abertura das covas são os bisnetos e tataranetos. Porque as gerações anteriores estavam tão traumatizadas que viveram em silêncio. Eu acredito que, como eles agem sem medo, vão conseguir”, revelou o diretor, durante o Festival do Instituto de Cinema Americano, em Los Angeles.