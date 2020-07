Maestro de volta: Juventus anuncia Pirlo como treinador do sub-23

Ídolo em Turim e na Itália, o meia Andrea Pirlo está de volta à Juventus, clube que fez história no futebol. Mas dessa vez o veterano assumirá uma função à beira do gramado, como comandante da equipe sub-23 da Juve.

O anúncio foi feito pelo clube italiano na manhã desta quinta-feira (30) através das redes sociais. “De Maestro… a Mister!”, brincou o clube em texto publicado no site oficial.

Pela Juventus, foram quatro temporadas e seis títulos: quatro campeonatos da Série A, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália. Antes de se aposentar, passou duas temporadas jogando pelo New York City, clube norte-americano que disputa a MLS.

Ainda no seu site, a Juventus reforça que Pirlo chega para um trabalho em uma categoria criada recentemente, mas que está em crescimento. A Juve sub-23 disputa a Série C do país, assim como Barcelona e Real Madrid, por exemplo, que jogam com o time B em divisões inferiores. A ideia é revelar e preparar novos talentos para o time principal.

Juve também anunciou novo uniforme principal para a temporada 2020/21 (Foto: Reprodução / Twitter)

Novo manto

A manhã desta quinta seguiu agitada porque, logo após o anúncio de Pirlo como treinador, a Juventus lançou seu novo uniforme para a temporada 2020/21. A grande mudança está no escudo do clube, que ao invés da cor preta, padrão, será dourado, assim como a marca da patrocinadora, Adidas.

Entre os atletas do elenco masculino que modelaram a nova camisa, está o português Cristiano Ronaldo, o argentino Paulo Dybala e o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro.